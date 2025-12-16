Pensione anticipata clamorosa beffa dal 2031 per chi riscatta la laurea Fino a 30 mesi in più al lavoro si allunga la finestra

Dal 2031, chi riscatta la laurea potrebbe affrontare un allungamento fino a 30 mesi dei tempi di lavoro necessari per andare in pensione anticipata. La novità, inserita nel maxiemendamento del pacchetto previdenziale, rischia di sollevare molte polemiche tra coloro che sperano di accedere prima ai benefici della pensione.

Roma, 16 dicembre 2025 – Nel pacchetto previdenziale del maxiemendamento spunta una misura destinata a far discutere soprattutto chi oggi – o domani – punta alla pensione anticipata facendo leva sul riscatto della laurea. La norma interviene infatti su due leve: quanto “vale” il riscatto ai fini del requisito contributivo e quanto si aspetta tra maturazione del diritto e decorrenza effettiva dell’assegno (la cosiddetta “finestra”). Riscatto laurea: non più scorciatoia piena per l’anticipata (dal 2031). La novità più incisiva è nel nuovo comma 10-bis: per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2031, una quota dell’anzianità contributiva ottenuta con riscatto dei corsi legali di studio universitario non concorrerà al raggiungimento del requisito per la pensione anticipata prevista dall’articolo 24 (commi 10 e 11) della riforma Fornero. Quotidiano.net

