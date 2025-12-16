Pensione anticipata 2026 batosta per i lavoratori | aumenta l’età pensionabile da gennaio

A partire da gennaio 2026, l'età pensionabile anticipata subirà un incremento, segnando una battuta d'arresto per chi sperava di accedere prima alla pensione. Questa modifica introduce nuove sfide per i lavoratori interessati, con un aumento dei requisiti di anzianità contributiva e di età. Ecco le principali novità e le implicazioni di questa variazione.

Non ci sono belle notizie per alcuni lavoratori. L’età per andare in pensione anticipata è in aumento da gennaio 2026: ecco le novità. Nel corso degli anni sono stati numerosi i lavoratori che hanno deciso di uscire dal mondo del lavoro prima dell’età della pensione di vecchiaia, sfruttando la normativa italiana che permette di ottenere il trattamento pensionistico in anticipo dopo aver raggiunto un determinato numero di anni contributivi. – cityrumors.it Negli ultimi giorni, a seguito delle modifiche riportata dalla Legge di Bilancio 2026 (che dovrà essere approvata entro fine anno), sono state sollevate delle questioni inerenti all’ aumento dell’età pensionabile, in quanto è stato previsto un significativo allungamento della vita lavorativa per numerosi lavoratori. Cityrumors.it

