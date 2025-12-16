Un anno dopo la sua fuga a Mosca, Bashar al-Assad, il leader siriano, si reinventa come oculista per i ricchi di Mosca. Nonostante i crimini commessi, sembra puntare a nuovi obiettivi e opportunità, mantenendo saldo il suo potere e la sua presenza nella scena internazionale.

Pensa un po', il feroce Assad ora vuol fare l'oculista per i ricchi di Mosca

Non ha pagato il prezzo dei suoi crimini e, a un anno dalla precipitosa fuga a Mosca, Bashar al-Assad fa anche progetti per il futuro. Era l’8 dicembre e il dittatore responsabile della lunga stagione di privazioni e atrocità imposta alla Siria, si presentava con i figli alla base russa di Khmeimim, implorando un salvacondotto, con i ribelli ormai alle porte di Damasco. Oggi Assad, formatosi come oculista a Londra, vive nell’agio ma lontano dal Cremlino e prende lezioni di oftalmologia deciso a riciclarsi come medico al servizio dell’elite moscovita. Un esilio un po’ meno dorato di quanto si potesse ipotizzare e sul quale fonti bene informate hanno permesso al quotidiano Guardian di ricostruire la quotidianità del leader dell’ultimo regime baathista. Linkiesta.it

