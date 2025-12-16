Penny e il primo fiocco di neve in scena per i più piccoli alla Casa del Teatro

Penny e il primo fiocco di neve è uno spettacolo per i più piccoli che si terrà alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. L'evento si svolgerà sabato 20 dicembre alle 17.30 e domenica 21 dicembre alle 11, offrendo un'occasione magica per vivere la stagione in modo speciale.

Alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, sabato 20 dicembre alle ore 17.30 e domenica 21 dicembre alle ore 11.00 va in scena (sala piccola) Penny e il primo fiocco di neve (+3) di Associazione Culturale STAR, di e con Marta Zotti. Una fiaba in cui la protagonista parte alla ricerca del.

