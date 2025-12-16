Peluches giocattoli e una sedia pesapersone donati ai bambini in Pediatria

L’associazione Valentina di Cento ha donato peluches, giocattoli e una sedia pesapersone ai reparti di Pediatria, Chirurgia e Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Cona, portando conforto e sorriso ai bambini durante una mattinata di solidarietà.

Peluches, giocattoli e una sedia persa persone per i bambini dell'Ospedale di Cona. Nella mattinata di martedì 16, l'associazione Valentina di Cento ha fatto una donazione ai reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica e Oncoematologia pediatrica.

