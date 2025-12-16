Il gruppo del Partito Democratico al Senato si è riunito in una lunga sessione, iniziata nel pomeriggio e ancora in corso. La riunione ha riguardato principalmente l’analisi della manovra economica e un approfondito confronto sul disegno di legge Delrio, evidenziando l’intensità delle discussioni interne al partito.

**Pd: riunione fiume gruppo Senato, punto su manovra poi lungo confronto su ddl Delrio**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Riunione fiume al Senato del gruppo Pd, iniziata attorno alle 16 e ancora in corso. Stamattina Elly Schlein aveva detto ai cronisti che all'odg della riunione era prevista la legge di bilancio. E in effetti la prima parte dell'assemblea si è focalizzata sulla manovra. Poi i senatori hanno aperto un altro capitolo: quello del ddl Delrio sull'antisemitismo. Proposta che nei giorni scorsi ha creato scossoni tra i dem. Tantissimi gli interventi, riferisce chi sta partecipando alla riunione. A partire dallo stesso Delrio. "Si sta discutendo, con garbo", spiega un senatore. Iltempo.it

