**Pd | lungo confronto su ddl Delrio a gruppo Senato si lavora a nuovo testo**

Nel corso di un intenso confronto tra i gruppi del Pd al Senato, si è discusso a lungo sul disegno di legge Delrio. Nonostante le posizioni divergenti, l'incontro si è concluso con l'intesa di collaborare alla stesura di un nuovo testo condiviso, puntando a un approccio più coeso e risolutivo sulla questione dell'antisemitismo.

© Iltempo.it - **Pd: lungo confronto su ddl Delrio a gruppo Senato, si lavora a nuovo testo** Roma, 16 dic.(Adnkronos) - Una riunione fiume in cui ciascuno ha tenuto il punto, Graziano Delrio in testa, ma "costruttiva" come riferito da più partecipanti e il punto di caduta è stato l'accordo a lavorare a un nuovo testo condiviso sull'antisemitismo. Lavoro di raccordo, affidato dal capogruppo Francesco Boccia, al senatore Andrea Giorgis. Partita sul punto all'ordine del giorno ovvero la manovra, come spiegava stamattina anche la segretaria Elly Schlein, la riunione è poi virata sul ddl Delrio. Un confronto durato oltre tre ore in cui sono intervenuti esponenti di tutte le anime dem da Anna Rossomando a Valeria valente, Simona Malpezzi, Sandra Zampa, Francesco Verducci, Walter Verini, Cecilia D'Elia solo per citarne alcuni. Iltempo.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. In attesa della Direzione PD, il giorno più lungo comincia in Senato **Pd: lungo confronto su ddl Delrio a gruppo Senato, si lavora a nuovo testo** - Una riunione fiume in cui ciascuno ha tenuto il punto, Graziano Delrio in testa, ma ... iltempo.it **Pd: riunione fiume gruppo Senato, punto su manovra poi lungo confronto su ddl Delrio** - Stamattina Elly Schlein aveva detto ai cronisti che all'odg della riunione era prevista ... lagazzettadelmezzogiorno.it Un confronto lungo quasi un secolo tra colpi di scena, rimonte e incroci decisivi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.