Paziente Inglese | Salernitana in ansia per il suo centravanti titolare

La Salernitana attende con apprensione aggiornamenti sul recupero di Roberto Inglese, il suo centravanti principale. L'incertezza sui tempi di ritorno in campo preoccupa la squadra, che spera di riavere presto a disposizione il proprio giocatore chiave per affrontare al meglio le prossime sfide di campionato.

La Salernitana è in attesa (sarebbe meglio scrivere in ansia) di schiarite sui tempi di recupero di Roberto Inglese, il proprio centravanti titolare. L'attaccante ha dovuto gestire negli ultimi giorni un persistente dolore alla schiena, che si è ripresentato poco prima della trasferta di Picerno. Salernotoday.it Paziente Inglese: Salernitana in ansia per il suo centravanti titolare - L'attaccante ha dovuto fronteggiare il mal di schiena, che si è ripresentato alla vigilia della sfida al Picerno. salernotoday.it

