Paura Viola la B un' onta nell' anno del centenario

L'anno del centenario della Fiorentina si apre in modo negativo, con i viola ultimi in classifica e la tifoseria in fermento. La squadra fatica a trovare risultati e fiducia, mentre i sostenitori esprimono il loro disappunto nei confronti della proprietà. Una situazione difficile che mette a dura prova l'identità e il futuro del club toscano.

La Fiorentina è ultima in classifica con la miseria di 6 punti, a 8 lunghezze dalla quartultima, contestata dalla propria gente, «non ci riconosciamo più nella proprietà, le nostre strade si dividono qui», così il coordinamento dei tifosi viola. Un anno fa era in vetta. E adesso Vanoli (terzo allenatore da agosto dopo Pioli e Galloppa) è a rischio pure lui. La squadra rinchiusa nel fortino del Viola Park, mentre i dirigenti sono riuniti ad oltranza per capire se andare avanti con questo tecnico (in serata l'intenzione di proseguire). Oltre a cercare una figura da inserire in società, finalmente forte e competente. Ilgiornale.it

L'ex Giovanni Galli: "Non puoi giocare spaventato sennò retrocedi".