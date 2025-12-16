Paura Viola la B un' onta nell' anno del centenario
L'anno del centenario della Fiorentina si apre in modo negativo, con i viola ultimi in classifica e la tifoseria in fermento. La squadra fatica a trovare risultati e fiducia, mentre i sostenitori esprimono il loro disappunto nei confronti della proprietà. Una situazione difficile che mette a dura prova l'identità e il futuro del club toscano.
La Fiorentina è ultima in classifica con la miseria di 6 punti, a 8 lunghezze dalla quartultima, contestata dalla propria gente, «non ci riconosciamo più nella proprietà, le nostre strade si dividono qui», così il coordinamento dei tifosi viola. Un anno fa era in vetta. E adesso Vanoli (terzo allenatore da agosto dopo Pioli e Galloppa) è a rischio pure lui. La squadra rinchiusa nel fortino del Viola Park, mentre i dirigenti sono riuniti ad oltranza per capire se andare avanti con questo tecnico (in serata l'intenzione di proseguire). Oltre a cercare una figura da inserire in società, finalmente forte e competente. Ilgiornale.it
TikTok di Cristiano Borsi 🥺 #shorts #tiktok
"Paura Viola, la B un'onta nell'anno del centenario" - L'ex Giovanni Galli: "Non puoi giocare spaventato sennò retrocedi". ilgiornale.it
Una paura viola - Stefano Pioli ieri mattina è stato esonerato dopo un giorno e mezzo di tentativi falliti di farlo dimettere. ilmessaggero.it
Viola di paura: la Fiorentina rischia la B nell’anno del Centenario La sconfitta con l'Hellas condanna i toscani all'ultimo posto in solitaria. Torna l'incubo del '93 quando l'esonero di Radice costò un'inspiegabile retrocessione... - facebook.com facebook
Fiorentina-Verona 1-2 Fiorentina anche sfortunata, ma la verità è che quando sei sul fondo devi riuscire a trasformare la paura in carattere: il Verona sa come si fa, la Viola decisamente no. x.com