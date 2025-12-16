Durante una partita di calcio europeo, il figlio di Stephanie di Monaco, Louis Ducruet, è stato vittima di un'aggressione allo stadio. L'episodio ha suscitato preoccupazione e sconcerto nel Principato, evidenziando come anche eventi sportivi possano trasformarsi in momenti di tensione e violenza.

© Dilei.it - Paura per Stephanie di Monaco, il figlio Louis Ducruet aggredito allo stadio

Una serata di grande calcio europeo si è trasformata in un episodio di violenza che ha scosso il Principato di Monaco. Louis Ducruet, figlio della Principessa Stephanie e nipote del Principe Alberto, è rimasto coinvolto in un’aggressione avvenuta all’interno della tribuna Vip dello stadio monegasco. È accaduto lo scorso 9 dicembre, durante la partita di Champions League tra l’AS Monaco e il club turco Galatasaray. Perché il figlio di Stephanie di Monaco è stato aggredito allo stadio. A tre giorni dai fatti, la giustizia monegasca ha emesso la sua sentenza: due tifosi del club turco, padre e figlio, sono stati condannati a pene detentive sospese per aggressione intenzionale e percosse con conseguenze fisiche giudicate inferiori agli otto giorni di incapacità lavorativa. Dilei.it

