Paura per Stephanie di Monaco il figlio Louis Ducruet aggredito allo stadio
Durante una partita di calcio europeo, il figlio di Stephanie di Monaco, Louis Ducruet, è stato vittima di un'aggressione allo stadio. L'episodio ha suscitato preoccupazione e sconcerto nel Principato, evidenziando come anche eventi sportivi possano trasformarsi in momenti di tensione e violenza.
Una serata di grande calcio europeo si è trasformata in un episodio di violenza che ha scosso il Principato di Monaco. Louis Ducruet, figlio della Principessa Stephanie e nipote del Principe Alberto, è rimasto coinvolto in un’aggressione avvenuta all’interno della tribuna Vip dello stadio monegasco. È accaduto lo scorso 9 dicembre, durante la partita di Champions League tra l’AS Monaco e il club turco Galatasaray. Perché il figlio di Stephanie di Monaco è stato aggredito allo stadio. A tre giorni dai fatti, la giustizia monegasca ha emesso la sua sentenza: due tifosi del club turco, padre e figlio, sono stati condannati a pene detentive sospese per aggressione intenzionale e percosse con conseguenze fisiche giudicate inferiori agli otto giorni di incapacità lavorativa. Dilei.it
