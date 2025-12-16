Paura a Gallicano | auto si ribalta e precipita per otto metri

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale a Gallicano è finita in un'auto ribaltata e precipitata per otto metri. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.15 in via per Cardoso, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco di Lucca e del personale sanitario.

paura a gallicano auto si ribalta e precipita per otto metri

© Lanazione.it - Paura a Gallicano: auto si ribalta e precipita per otto metri

Lucca, 16 dicembre 2025 - Questa mattina, intorno alle 9.15, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo, è intervenuta in via per Cardoso a Gallicano in supporto del 118, per soccorrere una donna rimasta coinvolta in un pauroso incidente stradale. Gallicano (Lucca), auto precipita nel pendio. I soccorsi dei vigili del fuoco La conducente, dopo aver perso il controllo dell’auto, è uscita dalla carreggiata e il veicolo si è ribaltato sul pendio sottostante. La caduta, di circa otto metri, è stata fortunatamente arrestata dalla vegetazione, evitando conseguenze ben più gravi. Lanazione.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Giù dal ponte sulla Fegana, grave 34enne

Video Giù dal ponte sulla Fegana, grave 34enne

paura gallicano auto ribaltaPaura a Gallicano: auto si ribalta e precipita per otto metri - 15, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo, è intervenuta in via per Cardoso a Gallicano in ... lanazione.it

paura gallicano auto ribaltaIncidente a Maiolati Spontini, paura in via Boccolina: perde il controllo dell'auto e si ribalta su un fianco. La conducente estratta dall'abitacolo - MAIOLATI SPONTINI – Incidente questa mattina in via Boccolina a Maiolati Spontini. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.