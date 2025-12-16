Paura a Gallicano | auto si ribalta e precipita per otto metri

Una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale a Gallicano è finita in un'auto ribaltata e precipitata per otto metri. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.15 in via per Cardoso, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco di Lucca e del personale sanitario.

© Lanazione.it - Paura a Gallicano: auto si ribalta e precipita per otto metri Lucca, 16 dicembre 2025 - Questa mattina, intorno alle 9.15, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo, è intervenuta in via per Cardoso a Gallicano in supporto del 118, per soccorrere una donna rimasta coinvolta in un pauroso incidente stradale. Gallicano (Lucca), auto precipita nel pendio. I soccorsi dei vigili del fuoco La conducente, dopo aver perso il controllo dell'auto, è uscita dalla carreggiata e il veicolo si è ribaltato sul pendio sottostante. La caduta, di circa otto metri, è stata fortunatamente arrestata dalla vegetazione, evitando conseguenze ben più gravi.

