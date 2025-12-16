Paupisi cesti per riempire i cuori | la Parrocchia Santa Maria del Bosco sceglie la solidarietà

Non ci saranno pacchi regalo sotto il meraviglioso albero di Natale allestito in Parrocchia 'Santa Maria del Bosco' a Paupisi, ma cesti vuoti. Vuoti solo in apparenza, perché pronti a colmarsi di gesti d'amore, di attenzione e di speranza per chi vive un Natale più difficile. Durante il periodo natalizio sarà possibile lasciare una spesa solidale destinata alle famiglie bisognose del territorio. Pasta, riso, legumi, olio, conserve e altri alimenti a lunga conservazione diventeranno un aiuto concreto. Un'iniziativa semplice, ma profondamente simbolica, che nasce dal cuore della comunità parrocchiale e dal desiderio di trasformare il Natale in un tempo di condivisione autentica.