Paupisi a Natale cesti solidali in Parrocchia Santa Maria del Bosco
A Paupisi, durante il periodo natalizio, la Parrocchia Santa Maria del Bosco ha avviato un'iniziativa di solidarietà, offrendo cesti sospesi alle famiglie bisognose. Un gesto di carità che mira a portare speranza e supporto alle persone in difficoltà, dimostrando come la solidarietà possa essere un dono prezioso durante le festività natalizie.
Comunicato Stampa Spesa sospesa per le famiglie bisognose: un gesto di carità che accende la speranza Non ci saranno pacchi regalo sotto il meraviglioso albero di Natale allestito in Parrocchia ‘Santa Maria del Bosco’ a Paupisi, ma cesti vuoti. Vuoti . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com
Natale di solidarietà a Paupisi: cesti vuoti sotto l’albero per riempire i cuori delle famiglie in difficoltà - Non ci saranno pacchi regalo sotto il meraviglioso albero di Natale allestito in Parrocchia ‘Santa Maria del Bosco’ a Paupisi, ma cesti vuoti. ntr24.tv
A Natale lo shopping diventa etico: dove trovare i regali solidali e quali scegliere - Con l’approssimarsi del Natale si inizia a pensare ai preparativi per le feste, ai momenti che passeremo con le persone care, ma scatta anche la ricerca dei regali da mettere sotto l'albero. disabili.com
Continuano gli appuntamenti di “Natale Insieme” a Paupisi Prosegue il calendario di Natale Insieme, un percorso di emozioni, condivisione e partecipazione che unisce la comunità, grazie alla collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini che cred - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati all’evento.