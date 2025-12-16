Paupisi a Natale cesti solidali in Parrocchia Santa Maria del Bosco

A Paupisi, durante il periodo natalizio, la Parrocchia Santa Maria del Bosco ha avviato un'iniziativa di solidarietà, offrendo cesti sospesi alle famiglie bisognose. Un gesto di carità che mira a portare speranza e supporto alle persone in difficoltà, dimostrando come la solidarietà possa essere un dono prezioso durante le festività natalizie.

Comunicato Stampa Spesa sospesa per le famiglie bisognose: un gesto di carità che accende la speranza Non ci saranno pacchi regalo sotto il meraviglioso albero di Natale allestito in Parrocchia 'Santa Maria del Bosco' a Paupisi, ma cesti vuoti. Vuoti.

