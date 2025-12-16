Paul McCartney piange la morte di Rob Reiner | Grazie per tutto l’umorismo Rob
Paul McCartney esprime il suo dolore per la scomparsa di Rob Reiner, vittima di un tragico decesso nella sua abitazione di Hollywood, dove si trovava insieme alla moglie Michele Singer Reiner. La perdita di Reiner, noto regista e produttore, ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo.
Paul McCartney è devastato per la morte di Rob Reiner, trovato senza vita nella sua abitazione di Hollywood insieme alla moglie e produttrice Michele Singer Reiner. L’ex membro dei Beatles ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae con il regista sul set di Spinal Tap II: The End Continues, nel quale era apparso come guest star. Il messaggio di Paul McCartney. «Che tragedia la morte di Rob Reiner e di sua moglie Michele», ha scritto. «È stato scioccante per molti versi, ma per me in particolare, perché nell’ultimo anno ho lavorato con lui. Era un uomo così ottimista e amabile. La vita può essere così ingiusta e questa tragedia lo dimostra. Metropolitanmagazine.it
