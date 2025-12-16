Pattinatori ferraresi campioni a Pechino targa di riconoscimento da parte del Comune

I pattinatori ferraresi dell'associazione Il Quadrifoglio e degli Estensi si sono distinti ai recenti Campionati Mondiali di Pechino, ottenendo importanti successi. Il Comune di Ferrara ha riconosciuto i loro risultati con una targa di congratulazioni, esprimendo orgoglio e sostegno per le imprese sportive di questi talentuosi atleti.

Sono tutti reduci da importanti successi ai recenti Campionati Mondiali di Pechino i pattinatori ferraresi dell'associazione pattinaggio il Quadrifoglio e dell'associazione pattinatori Estensi che hanno ricevuto le congratulazioni dell'amministrazione comunale di Ferrara, per voce dell'assessore.

