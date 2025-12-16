Patrimonio immobiliare mondiale supera 5mila miliardi di euro

Il patrimonio immobiliare mondiale ha superato i 5 mila miliardi di euro, evidenziando una crescita sostenuta nel settore. Questa espansione è favorita dalla gestione strategica degli asset attraverso fondi dedicati e REITs, che continuano a rappresentare strumenti chiave per investitori e istituzioni nel consolidamento del mercato immobiliare globale.

Il mercato immobiliare conferma una crescita sostenuta, grazie anche alla gestione del patrimonio immobiliare attraverso fondi dedicati e REITs. Il valore del patrimonio immobiliare gestito a livello globale ha registrato una nuova crescita quest'anno, attestandosi a 5.030 miliardi di euro, con un incremento del 4,5% su base annua. A trainare l'espansione sono soprattutto gli strumenti quotati internazionali, in particolare i REITs, che aggregano nei loro portafogli immobili un valore superiore a 3.800 miliardi di euro. E' quanto emerge dal 47esimo Rapporto 2025 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei, che ne ha curato la parte di analisi finanziaria.

