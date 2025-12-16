I Carabinieri di Paternò, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno potenziato i controlli per verificare irregolarità nell’accesso ai sussidi sociali, concentrandosi sul Reddito di Inclusione. Durante le verifiche, è stata denunciata una giovane lavoratrice per aver percepito indebitamente il beneficio.

© Dayitalianews.com - Paternò, controlli su Reddito di Inclusione: denunciata una giovane lavoratrice

ABBONATI A DAYITALIANEWS Carabinieri e NIL al lavoro contro le irregolarità. I Carabinieri di Paternò, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), hanno intensificato i controlli per contrastare le irregolarità nell’accesso ai sussidi sociali, in particolare l’ indebita percezione del Reddito di Inclusione. Il NIL è un reparto specializzato dell’Arma dedicato alla tutela del lavoro, alla verifica delle normative previdenziali, contrattuali e di sicurezza e al contrasto del lavoro nero. Lavoro irregolare e omissione di comunicazione. Durante un accesso ispettivo presso un negozio di abbigliamento a Paternò, i Carabinieri hanno scoperto che una dipendente di 19 anni, residente in zona, non aveva comunicato la variazione del reddito all’INPS. Dayitalianews.com

Paternò, controlli dei Carabinieri e dell’Ispettorato del Lavoro per il contrasto all’indebita percezione del reddito di inclusione - Proprio i controlli sul fenomeno dell’impiego di manodopera senza regolare contratto di assunzione, svolti unitamente ai Carabinieri della stazione di Paternò, hanno consentito di denunciare una ... catanianews.it