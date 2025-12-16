Paternò controlli su Reddito di Inclusione | denunciata una giovane lavoratrice
I Carabinieri di Paternò, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno potenziato i controlli per verificare irregolarità nell’accesso ai sussidi sociali, concentrandosi sul Reddito di Inclusione. Durante le verifiche, è stata denunciata una giovane lavoratrice per aver percepito indebitamente il beneficio.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Carabinieri e NIL al lavoro contro le irregolarità. I Carabinieri di Paternò, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), hanno intensificato i controlli per contrastare le irregolarità nell’accesso ai sussidi sociali, in particolare l’ indebita percezione del Reddito di Inclusione. Il NIL è un reparto specializzato dell’Arma dedicato alla tutela del lavoro, alla verifica delle normative previdenziali, contrattuali e di sicurezza e al contrasto del lavoro nero. Lavoro irregolare e omissione di comunicazione. Durante un accesso ispettivo presso un negozio di abbigliamento a Paternò, i Carabinieri hanno scoperto che una dipendente di 19 anni, residente in zona, non aveva comunicato la variazione del reddito all’INPS. Dayitalianews.com
Paternò, controlli dei Carabinieri e dell’Ispettorato del Lavoro per il contrasto all’indebita percezione del reddito di inclusione - Proprio i controlli sul fenomeno dell’impiego di manodopera senza regolare contratto di assunzione, svolti unitamente ai Carabinieri della stazione di Paternò, hanno consentito di denunciare una ... catanianews.it
Truffe su Reddito di Cittadinanza e Assegno d'Inclusione in Campania, coinvolte 55 persone - Dall’inizio dell’anno i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito dell’attività di contrasto e prevenzione degli illeciti in materia di spesa pubblica, hanno ... internapoli.it
Controlli a Paternò Mazza da baseball in ferro nascosta nel bagagliaio di un SUV: denunciato un 24enne. L’oggetto è stato sequestrato dai Carabinieri. - facebook.com facebook