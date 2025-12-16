Il Partito Liberaldemocratico di Forlì-Cesena ha celebrato il suo primo congresso provinciale, segnando l’inizio della strutturazione territoriale. Con l’elezione di Di Placido a segretario, il partito si afferma come una nuova presenza politica in un contesto di crescente disaffezione, cercando di ritagliarsi uno spazio nel panorama locale.

© Ilrestodelcarlino.it - Partito liberaldemocratico. Di Placido eletto segretario

Un partito in più in ambito provinciale e a Cesena: in tempi di disaffezione politica c’è chi cerca spazio e rema controcorrente: il Partito Liberaldemocratico di Forlì-Cesena, che ha celebrato il suo primo congresso provinciale, segnando l’avvio della strutturazione territoriale. Il cesenate Luigi Di Placido, ex Pri e Cambiamo, è stato eletto segretario provinciale. Nel direttivo i due cesenati Annalia Bianchi e Paolo Montesi, più Mattia Messina e Gino Pari. Di Placido, nel suo intervento al congresso, ha delineato una visione politica basata su tre principi fondamentali. "Visione,etodo e risultati misurabili, sottolineando la necessità di un governo attivo dei processi di trasformazione piuttosto che una semplice gestione dell’esistente". Ilrestodelcarlino.it

