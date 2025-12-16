Partito il primo giorno di distribuzione di giocattoli a Palermo

Lunedì pomeriggio ha preso il via a Palermo la distribuzione di giocattoli organizzata dall’associazione La Sicilia per i Siciliani, guidata da Tony Guarino. L'iniziativa, che ha riscosso grande successo, si svolge nei diversi quartieri della città con l’obiettivo di portare gioia e supporto alle famiglie locali.

Lunedì pomeriggio Grande successo per il primo giorno di distribuzione di giocattoli nei quartieri di Palermo, iniziativa promossa dall’associazione La Sicilia per i Siciliani, guidata da Tony Guarino. L’evento si è svolto presso la storica ex stazione Lolli, trasformata per l’occasione in un. Palermotoday.it

