Parma in apprensione per Delprato | stop muscolare e tempi da valutare

Parma è in ansia per le condizioni di Enrico Delprato, dopo un infortunio muscolare durante la partita contro la Lazio. L’assenza del capitano rappresenta un’incertezza sui tempi di recupero e potrebbe influenzare il cammino della squadra nelle prossime sfide. La situazione preoccupa i tifosi e l’ambiente sportivo, in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dell’esterno.

La sconfitta del Parma contro la Lazio ha lasciato strascichi pesanti, non soltanto per il risultato maturato nonostante la doppia superiorità numerica, ma anche per l’infortunio di Enrico Delprato, capitano e punto di riferimento della squadra emiliana. Un’assenza che pesa, per leadership e continuità, e che ora costringe lo staff tecnico a una gestione attenta delle prossime settimane. Nome completo Enrico Del Prato Posizione Difensore Squadra attuale Parma Nazione Luogo di nascita Bergamo Data di nascita Novembre 10, 1999 00:00 Età 26 Peso (Kg) 76 Altezza (cm) 183 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 15 - Per Game Partite iniziate 15 1. Como1907news.com

