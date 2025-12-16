Parlateci del San Raffaele la protesta delle opposizioni in Regione Lombardia contro la privatizzazione nella sanità – Video

Le opposizioni in Regione Lombardia hanno protestato durante una seduta del Consiglio, esponendo due striscioni contro la privatizzazione della sanità e in particolare sul futuro dell’Ospedale San Raffaele. La manifestazione si è svolta al termine dell’intervento dell’assessore al welfare Guido Bertolaso, evidenziando le tensioni sul tema della gestione pubblica e privata del settore sanitario.

© Ilfattoquotidiano.it - “Parlateci del San Raffaele”, la protesta delle opposizioni in Regione Lombardia contro la privatizzazione nella sanità – Video “ Parlateci del San Raffaele, stop privatizzazione della sanità”. Sono i due striscioni mostrati in Consiglio regionale oggi dal Partito Democratico insieme alle forze di centrosinistra al termine dell’intervento dell’assessore al welfare Guido Bertolaso. Un intervento, quello di Bertolaso, chiesto a gran voce dalle opposizioni dopo i gravi fatti occorsi tra il 5 e il 7 dicembre all’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’impiego di infermieri esterni, forniti da una cooperativa, non adeguatamente preparati, ha comportato problemi nell’assistenza e nella somministrazione delle terapie ai pazienti di alcuni reparti. Ilfattoquotidiano.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mascherine, l'aneddoto di Lucia Borgonzoni Ho girato alcune farmacie di Roma e ho trovato ... Video Mascherine, l'aneddoto di Lucia Borgonzoni Ho girato alcune farmacie di Roma e ho trovato ... Video Mascherine, l'aneddoto di Lucia Borgonzoni Ho girato alcune farmacie di Roma e ho trovato ... “Parlateci del San Raffaele”: la protesta delle opposizioni durante il Consiglio regionale in Lombardia - Dopo il caos San Raffaele i consiglieri di minoranza di Regione Lombardia (Pd, M5S, AVS, Patto Civico e Italia Viva) hanno protestato in aula contro l'accreditamento ... fanpage.it

Protesta al Pirellone, il Pd: "Parlateci del San Raffaele" - Sono gli striscioni esposti da alcuni esponenti del Pd e delle forze di centrosinistra in consiglio regionale nella giornata di mart ... milanotoday.it

Dopo il caos San Raffaele i consiglieri di minoranza di Regione Lombardia (Pd, M5S, AVS, Patto Civico e Italia Viva) hanno protestato in aula contro l’accreditamento del privato nella sanità. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.