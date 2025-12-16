Parlateci del San Raffaele | la protesta delle opposizioni durante il Consiglio regionale in Lombardia

Durante il Consiglio regionale in Lombardia, le opposizioni hanno protestato contro l'accreditamento del San Raffaele, coinvolgendo diversi gruppi come PD, M5S, AVS, Patto Civico e Italia Viva. La manifestazione ha evidenziato tensioni sulle scelte della sanità pubblica e privata, con i consiglieri di minoranza che hanno espresso preoccupazioni e critiche riguardo alla gestione e alle decisioni prese in ambito sanitario regionale.

Dopo il caos San Raffaele i consiglieri di minoranza di Regione Lombardia (Pd, M5S, AVS, Patto Civico e Italia Viva) hanno protestato in aula contro l'accreditamento del privato nella sanità. Bertolaso riferisce in Consiglio regionale sul caso San Raffaele, la protesta delle opposizioni - L'assessore al Welfare di Regione Lombardia ha riferito in Consiglio sul caos del weekend di Sant'Ambrogio nel reparto di cure intensive.

San Raffaele, protesta dei sindacati: certezze sul futuro. La Fondazione: Emiliano ci convochi - Una protesta all'esterno della sede del centro San Raffaele di Ceglie Messapica, per chiedere certezze sul futuro lavorativo dopo la legge che ha disposto il ritorno dell'attività ... lagazzettadelmezzogiorno.it

