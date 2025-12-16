Parla l’imam di Torino liberato dal Cpr | Voglio portare avanti il mio progetto di integrazione

L'imam di Torino, recentemente liberato dal Cpr, esprime il suo desiderio di proseguire il percorso di integrazione e dialogo avviato anni fa. Con entusiasmo, sottolinea l'importanza di promuovere valori di inclusione, pace e condivisione, sperando di rafforzare il legame con la comunità e contribuire a un ambiente di convivenza rispettosa e costruttiva.

"Mi auguro che vicino alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno lottato per la mia 'liberazione' potrò continuare a portare avanti a Torino quel progetto di integrazione, inclusione, condivisione di valori positivi e di vita pacifica, di fede e di dialogo intrapreso tanti anni fa", sono queste.

