Parla l’imam di Torino liberato dal Cpr | Voglio portare avanti il mio progetto di integrazione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imam di Torino, recentemente liberato dal Cpr, esprime il suo desiderio di proseguire il percorso di integrazione e dialogo avviato anni fa. Con entusiasmo, sottolinea l'importanza di promuovere valori di inclusione, pace e condivisione, sperando di rafforzare il legame con la comunità e contribuire a un ambiente di convivenza rispettosa e costruttiva.

“Mi auguro che vicino alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno lottato per la mia ‘liberazione’ potrò continuare a portare avanti a Torino quel progetto di integrazione, inclusione, condivisione di valori positivi e di vita pacifica, di fede e di dialogo intrapreso tanti anni fa”, sono queste. Torinotoday.it

