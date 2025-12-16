Il capitano Gambini commenta l'importanza della continuità nei rapporti con Contrade e fantini, sottolineando un legame solido con Tittia. L'elezione con un'alta percentuale rappresenta un chiaro segnale di fiducia e stabilità, rafforzando il ruolo di leadership e collaborazione all’interno del contesto del Palio di Siena.

Parla il capitano Gambini: "Continuità nei rapporti con Contrade e fantini. Tittia? Legame solido"

di Laura Valdesi SIENA "Un segnale di grande fiducia l’elezione con una percentuale così importante". E ancora: "Sono molto contento perché il mio nome è venuto dal popolo: motivo determinante per accettare e dare la disponibilità. Se la Contrada chiama, ti dà fiducia non si può che rispondere rimboccandosi le maniche e mettendosi al servizio del Leocorno". Così il neo capitano di Pantaneto Raffaele Gambini, 41 anni, sposato con un bambino che compirà un anno prima di Natale. Di professione fa il geometra. In Contrada è sempre stato impegnato fin da ragazzino. "In effetti tanti anni nella stalla come vice barbaresco quando c’era Roberto Oddo e poi con Paolo Lorenzoni. Lanazione.it

