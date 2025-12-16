Il grande calcio internazionale torna sotto i riflettori con la finale della Coppa Intercontinentale FIFA tra Paris Saint Germain e Flamengo, in scena mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 18:00 in Qatar. Due formazioni di élite si sfidano per conquistare un titolo storico, offrendo un spettacolo imperdibile agli appassionati di calcio di tutto il mondo. Ecco tutte le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per un match che promette emozioni intense.

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Flamengo (coppa Intercontinentale FIFA, mercoledì 17 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Parigini a caccia del titolo contro i Rubronegros

Il mondiale per club è andato agli archivi lo scorso luglio, ma resiste anche la coppa Intercontinentale FIFA, la cui finale si gioca in Qatar tra il Paris Saint Germain ed il Flamengo. I parigini vengono dalla sudata vittoria sul campo del Metz, dove sul 3 a 1 la squadra ha mollato troppo presto forse convinta di ver . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

