Paris Saint Germain-Flamengo coppa Intercontinentale FIFA mercoledì 17 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Parigini a caccia del titolo contro i Rubronegros

Il 17 dicembre 2025, il Qatar ospiterà la finale della Coppa Intercontinentale FIFA tra Paris Saint Germain e Flamengo. Un appuntamento atteso dagli appassionati di calcio, che mette di fronte due grandi club in cerca di prestigio internazionale. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per questa sfida di alto livello.

Il mondiale per club è andato agli archivi lo scorso luglio, ma resiste anche la coppa Intercontinentale FIFA, la cui finale si gioca in Qatar tra il Paris Saint Germain ed il Flamengo. I parigini vengono dalla sudata vittoria sul campo del Metz, dove sul 3 a 1 la squadra ha mollato troppo presto forse convinta di ver . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

DIRETO DO CATAR TUDO SOBRE FLAMENGO X PSG, PELA FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES, NO FLAPRESS

