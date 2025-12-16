Parigi torna al Gran Palais la pista di pattinaggio più grande del mondo

La città di Parigi ospita nuovamente al Grand Palais la più grande pista di pattinaggio al coperto del mondo, in occasione della sua ottava edizione. Un'opportunità unica per immergersi nell'atmosfera natalizia e vivere momenti di divertimento e magia tra luci e musica, in una delle location più iconiche della capitale francese.

La pista di pattinaggio al coperto più grande del mondo è tornata al Grand Palais di Parigi per la sua ottava edizione. Con una replica della Torre Eiffel sotto il suo imponente soffitto a cupola, la pista di 2.700 metri quadrati sarà aperta fino al 7 gennaio 2026.Parigini e turisti potranno pattinare a pochi passi dagli Champs-Elysées e divertirsi sul ghiaccio in un ambiente spettacolare. È presente un’area chiusa per i bambini piccoli e assistenti per i pattinatori principianti. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

