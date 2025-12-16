Nel cuore del Parco dei Sibillini sboccia una straordinaria varietà di orchidee selvatiche, con ben 65 specie diverse e numerosi ibridi. Questo ricco patrimonio floreale rappresenta un tesoro di biodiversità, attirando appassionati e studiosi desiderosi di scoprire le meraviglie della natura in uno dei paesaggi più affascinanti d'Italia.

© Ilrestodelcarlino.it - Parco dei Sibillini, le orchidee protagoniste del calendario

Pochi sanno che nel territorio del Parco dei Sibillini sono presenti ben 65 specie di orchidee selvatiche, oltre a un numero considerevole di ibridi". Ha esordito così l’ex presidente dell’ente Andrea Spaterna alla presentazione del nuovo calendario. Presenti anche la direttrice Maria Laura Talamè, il tenente Jacopo Fusco del reparto carabinieri forestali del Parco, il micologo ed esperto di orchidee Alberto Mandozzi. "Attraverso queste fotografie, realizzate dall’Associazione fotografi naturalisti italiani della sezione Marche – ha proseguito – abbiamo voluto rendere omaggio a un’altra straordinaria espressione della biodiversità del Parco. Ilrestodelcarlino.it

Le Orchidee spontanee dell'Appennino

