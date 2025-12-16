A Fano, dal 16 dicembre 2025, entreranno in funzione nuovi parcometri nelle zone di sosta a pagamento in centro. Questa novità mira a semplificare il pagamento e migliorare la gestione dei parcheggi, eliminando il tradizionale tagliandino e rendendo più rapido il processo per gli automobilisti.

© Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi blu, nuovi parcometri in centro: addio al tagliandino

Fano (Pesaro e Urbino), martedì 16 dicembre 2025 – Parcheggiare nelle strisce blu è sempre un rituale che fa perdere tempo e pazienza. Si scende dall’auto, si attraversa la strada fino al parchimetro, si cercano le monete o la carta, si aspetta che la macchina sputi fuori il tagliandino. Poi si torna indietro, si apre lo sportello, lo si sistema con cura sul cruscotto, controllando che sia ben visibile. Si chiude l’auto e si fanno i primi passi, ma quasi sempre succede la stessa cosa: uno sguardo alle spalle, il dubbio che il foglietto si sia spostato, che una folata d’aria lo abbia girato, che basti poco perché da rito quotidiano si trasformi in multa. Ilrestodelcarlino.it

I parcometri ATAM

