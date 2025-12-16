Paragon Graziano Pd | Dopo mesi governo continua a tacere | o nasconde o non sa gravi entrambe ipotesi

Stefano Graziano, capogruppo Pd in Vigilanza Rai, critica l'atteggiamento del governo sulla questione della libertà di stampa e della tutela dei giornalisti, evidenziando il silenzio protratto dopo mesi. La maggioranza ha bocciato la mozione congiunta di Pd, M5s e Avs, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza e l'impegno istituzionale in un tema fondamentale per la democrazia.

La maggioranza boccia la mozione Pd–M5s–Avs sulla libertà di stampa e sulla tutela dei giornalisti. Stefano Graziano, capogruppo Pd in Vigilanza Rai, denuncia a Fanpage.it il clima di intimidazione, il silenzio sul caso Paragon e lo stallo politico sulla governance della Rai.

