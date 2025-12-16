Paracadutisti morti aperta un' inchiesta | i terribili attimi nella telecamera sul casco di Violetta

Un tragico incidente durante un lancio in paracadute ha causato la morte di due appassionati, Ermes Zampa e Violetta Laiketsion. L'inchiesta è ora aperta, mentre le immagini della telecamera sul casco di Violetta ricostruiscono gli attimi drammatici dell’accaduto. Roberto Mascio, testimone e amico, ricorda con dolore quei momenti fatali.

© Riminitoday.it - Paracadutisti morti, aperta un'inchiesta: i terribili attimi nella telecamera sul casco di Violetta "Erano amici, credo sia questa la parola più bella per descriverli, che saltavano da una vita". La voce di Roberto Mascio è tremante, nel descrivere il tragico incidente costato la vita a Ermes Zampa, 70 anni e alla riminese Violetta Laiketsion, 63 anni, i due paracadutisti morti dopo un lancio.

