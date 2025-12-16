Papa Prevost si distingue per la sua eleganza, lodata da Vogue America, che lo inserisce tra le personalità del 2025 più ben vestite. Tra coloro che contribuiscono al suo stile, c’è Filippo Sorcinelli, artista di Mondolfo noto come il ‘sarto dei papi’, che con le sue creazioni evidenzia un’eccellenza sartoriale riconosciuta a livello internazionale.

© Ilrestodelcarlino.it - Papa Prevost esempio di eleganza. Lo dice Vogue, Sorcinelli approva: "Ecco come creo i suoi abiti"

Vogue America ha inserito nella classifica delle personalità del mondo meglio vestite del 2025 Papa Leone XIV e tra gli artefici di questo exploit c’è l’artista mondolfese Filippo Sorcinelli, noto come il ‘sarto dei papi’. Perché il suo atelier Lavs, che da 24 anni collabora con l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche dei sommo pontefice - che ha la propria sede operativa e produttiva a Sant’Arcangelo di Romagna e il laboratorio storico a Mondolfo, dove ancora lavorano la sorella Claudia e la zia Rita 90enne – realizza abiti sacri e ha vestito nell’ordine Papa Benedetto, Papa Francesco e ora Francis Prevost, per la Chiesa Papa Leone XIV. Ilrestodelcarlino.it

Papa Leone XIV e l'anello del Pescatore

