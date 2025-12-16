Papa Leone visita alla scuola Paolo VI di Castel Gandolfo

Papa Leone ha visitato la scuola Paolo VI di Castel Gandolfo, partecipando a un concerto di Natale organizzato dai giovani studenti. L'evento ha rappresentato un momento di condivisione e gioia, sottolineando l'importanza dell'educazione e della cultura nelle tradizioni natalizie. La presenza del Papa ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti, rafforzando il legame tra la comunità scolastica e la figura religiosa.

Servizio di Cristiana Caricato TG2000. Tv2000.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Papa Leone, visita alla scuola Paolo VI di Castel Gandolfo Il Papa ai bambini: «Con il canto scoprite che il Natale è un invito alla pace» - Oggi pomeriggio, a sopresa, Leone XIV ha assistito al concerto di Natale degli studenti della scuola pontificia di Castel Gandolfo. avvenire.it

Papa Leone XIV ai ragazzi di Castel Gandolfo: “Siete voi a portare l’amore. Il Natale ci invita alla pace tutto l’anno” - Un pomeriggio di festa, musica e sorrisi ha accompagnato la visita di Papa Leone XIV alla scuola pontificia Paolo VI di Castel Gandolfo, dove il Pontefice ha assistito al concerto *InCanto di Natale*, ... farodiroma.it

