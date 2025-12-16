Papa Leone visita alla scuola Paolo VI di Castel Gandolfo
Papa Leone ha visitato la scuola Paolo VI di Castel Gandolfo, partecipando a un concerto di Natale organizzato dai giovani studenti. L'evento ha rappresentato un momento di condivisione e gioia, sottolineando l'importanza dell'educazione e della cultura nelle tradizioni natalizie. La presenza del Papa ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti, rafforzando il legame tra la comunità scolastica e la figura religiosa.
Il Papa si è recato alla scuola Paolo VI di Castel Gandolfo per assistere al concerto di Natale preparato dai bambini dell’istituto. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. Tv2000.it
Papa Leone, visita alla scuola Paolo VI di Castel Gandolfo
Il Papa ai bambini: «Con il canto scoprite che il Natale è un invito alla pace» - Oggi pomeriggio, a sopresa, Leone XIV ha assistito al concerto di Natale degli studenti della scuola pontificia di Castel Gandolfo. avvenire.it
Papa Leone XIV ai ragazzi di Castel Gandolfo: “Siete voi a portare l’amore. Il Natale ci invita alla pace tutto l’anno” - Un pomeriggio di festa, musica e sorrisi ha accompagnato la visita di Papa Leone XIV alla scuola pontificia Paolo VI di Castel Gandolfo, dove il Pontefice ha assistito al concerto *InCanto di Natale*, ... farodiroma.it
