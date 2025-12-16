Paolo Virzì | La separazione con Micaela Ramazzotti? Abbiamo passato un momento complicato Ora sto con Susanna Paratore pariolina atipica

In questa intervista, il regista Paolo Virzì rivela dettagli sulla sua vita privata, tra cui la separazione da Micaela Ramazzotti e la nuova relazione con Susanna Paratore. Virzì condivide anche un aneddoto curioso legato alla loro storia e al suo passato professionale, offrendo uno sguardo sincero e inedito sulla sua esperienza personale e sentimentale.

© Vanityfair.it - Paolo Virzì: «La separazione con Micaela Ramazzotti? Abbiamo passato un momento complicato. Ora sto con Susanna Paratore, pariolina atipica» Il regista ha raccontato un curioso aneddoto sulla storia con l'attrice, che avrebbe sposato per convincerla a lavorare ne La prima cosa bella. A consigliargli la proposta di matrimonio, sarebbe stata un'amica dell'ex moglie. Vanityfair.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Paolo Virzì sulla separazione da Micaela Ramazzotti: “La sposai per farla recitare in un mio film” - Il regista ha parlato della separazione con Micaela Ramazzotti, spiegando per la prima volta le motivazioni dietro l’allontanamento ... dilei.it

''Ecco perché è finita'': Paolo Virzì svela la causa della rottura con Micaela Ramazzotti e chi è la nuova compagna - ''Ecco perché è finita'': Paolo Virzì svela la causa della rottura con Micaela Ramazzotti e chi è la nuova compagna ... gossip.it

Susanna Paratore, chi è la nuova compagna di Paolo Virzì: la scuola ai Parioli, i figli, l'amato nonno, il cane Ciccio, Capalbio x.com

"Cinque secondi" di Paolo Virzì è un viaggio intenso traconsapevolezza, perdita e possibilità di rinascita. Un film che riflette sul tempo, sull'amore e sulle seconde occasioni. . #cinquesecondi #salaeden #stezzano #bergamo #bergamocinema #bergamoalcine - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.