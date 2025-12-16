Paolo Tavian non ricopre più il ruolo di presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (Fisip). La decisione è stata presa all’unanimità dalla Giunta del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), segnando un importante cambiamento nella guida dell’organizzazione dedicata agli sport invernali paralimpici in Italia.

Paolo Tavian non è più presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici

(Fisip). Lo ha deliberato all’unanimità la Giunta del Comitato Italiano Paralimpico (Cip). La decisione di commissariare la Fisip arriva a meno di tre mesi dall’avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026: come emerso da indagini condotte dal procuratore federale Stefano Comellini, Tavian (che era stato deferito) si sarebbe reso responsabile di abusi psicologici, molestie e minacce contro alcune donne che lavoravano con lui, e in particolare nei confronti dell’ ex segretaria generale Sonia Nolli. Lettera43.it

