Paolo Tavian non è più presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici

Paolo Tavian non ricopre più il ruolo di presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (Fisip). La decisione è stata presa all’unanimità dalla Giunta del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), segnando un importante cambiamento nella guida dell’organizzazione dedicata agli sport invernali paralimpici in Italia.

(Fisip). Lo ha deliberato all’unanimità la Giunta del Comitato Italiano Paralimpico (Cip). La decisione di commissariare la Fisip arriva a meno di tre mesi dall’avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026: come emerso da indagini condotte dal procuratore federale Stefano Comellini, Tavian (che era stato deferito) si sarebbe reso responsabile di abusi psicologici, molestie e minacce contro alcune donne che lavoravano con lui, e in particolare nei confronti dell’ ex segretaria generale Sonia Nolli. Lettera43.it

