Due uomini con precedenti sono stati denunciati dai Carabinieri di Pandino per aver commesso cinque furti, tra tentati e consumati, nei cimiteri del cremasco. L'operazione ha portato allo smascheramento dei responsabili e alla loro identificazione, contribuendo a tutelare il patrimonio e la memoria dei luoghi sacri.

© Ilgiorno.it - Pandino, i ladri dei cimiteri smascherati e denunciati dai carabinieri

Pandino (Cremona) – I ladri dei cimiteri del cremasco sono stati denunciati. Un 44enne e un 49enne, con precedenti, responsabili di cinque furti, tra tentati e consumati, sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Pandino. Le indagini hanno preso avvio a seguito di una serie di denunce presentate da aprile a giugno scorsi da chi aveva subito il furto di statue e croci in bronzo e di vasi in rame posti a ornamento delle tombe dei parenti defunti. Nel settembre scorso erano state presentate ulteriori denunce per analoghi furti e tentati furti di arredi sacri commessi nei cimiteri di Palazzo Pignano e Monte Cremasco. Ilgiorno.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Block Box Antifurto. . Furto in 60 secondi A volte basta . I ladri puntano su e . = protezione fisica: (acciaio inox ) (blocco presa ) Niente magie: li - facebook.com facebook