Panchine-sculture interattive e nuove luci | Ecco come si trasfomerà piazza Gentili

A San Ginesio, è stato presentato il progetto di trasformazione di piazza Alberico Gentili, che comprende panchine-sculture interattive e nuove installazioni luminose. L'iniziativa, annunciata venerdì sera davanti a una partecipata platea di cittadini e alla presenza del commissario Guido Castelli, prevede un importante intervento di riqualificazione dello spazio pubblico.

© Ilrestodelcarlino.it - Panchine-sculture interattive e nuove luci: "Ecco come si trasfomerà piazza Gentili" Presentato a San Ginesio il progetto della nuova piazza Alberico Gentili, venerdì sera davanti a una folta platea di cittadini e alla presenza del commissario Guido Castelli. L’architetto Andrea Stortoni, progettista incaricato, ha illustrato il nuovo disegno che mira a restituire alla comunità "uno spazio rinnovato, funzionale e simbolico, migliorandone l’accessibilità e la vivibilità". Sono intervenuti il sindaco Giuliano Ciabocco, l’assessore Giordano Saltari, la responsabile dell’area tecnica lavori pubblici architetto Isabella Tonnarelli e il responsabile dell’area urbanistica e manutenzioni, il geometra Simone Cicconetti. Ilrestodelcarlino.it How to Integrate Art into Urban Planning Panchine-sculture interattive e nuove luci: "Ecco come si trasfomerà piazza Gentili" - Presentato a San Ginesio il progetto della nuova piazza Alberico Gentili, venerdì sera davanti a una folta platea di ... ilrestodelcarlino.it

Due nuove panchine dedicate a Leopardi e Gigli - Un bel gesto d’amore e di memoria porta a Recanati due nuove panchine, dono prezioso e sentito alla città dell’ex studentessa della Scuola di Italiano Dante Alighieri, Cam- ilrestodelcarlino.it