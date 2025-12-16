Panathlon | nuova socia la pallanuotista Simona Abbate

Simona Abbate, campionessa del mondo di pallanuoto e protagonista ai recenti mondiali master di Singapore con la squadra italiana, entra a far parte del Panathlon di Caserta. La sua esperienza e i successi sportivi arricchiscono la community, confermando l'importanza dei valori sportivi e dell'impegno nel promuovere il fair play.

Simona Abbate campionessa del mondo di pallanuoto, che ha vinto il titolo ai recenti mondiali master svoltisi a Singapore con la squadra italiana, per la quale solo in finale ha realizzato ben sette reti è una dei nuovi soci del Panathlon di Caserta. La pallanotista pluricampionessa è stata.

