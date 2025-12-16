Palù | Assurdo rinunciare alle monoclonali gratis in pandemia
Il professor Palù sottolinea l'importanza dei farmaci monoclonali durante la pandemia, criticando la decisione di restituire le 10mila dosi offerte da Eli Lilly. Al suo arrivo all'Aifa, si è impegnato a promuovere l'uso di questi trattamenti e ha espresso il suo dissenso riguardo alla restituzione, evidenziando il ruolo cruciale di tali farmaci nella gestione emergenziale.
"Appena arrivato all’Aifa mi sono battuto per introdurre i farmaci monoclonali in Italia, ho trovato assurdo restiture le 10mila dosi offerte da Ely Lilly e l’ho detto alla Corte dei Conti". Giorgio Palù è l’ex presidente dell’Aifa, anche lui ha letto le inchieste del Giornale sul tema e vuole dire la sua. "Relativamente all’adozione dei farmaci monoclonali anti-Sars-Cov-2 nelle prime fasi della pandemia da Covid-19 e, nella fattispecie, quanto al mancato ricorso a 10.0000 dosi offerte gratuitamente al nostro Paese da Eli-Lilly tramite gli uffici del professor Guido Silvestri, ricercatore ben noto alla comunità scientifica internazionale, mi sento di sostenere una serie di cose". Ilgiornale.it
