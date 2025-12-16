Palmeri sta dalla parte di Chivu | Clamoroso come si possa sminuire l’Inter! Lui si inc***a perché…

Palmeri esprime il suo sostegno a Chivu, difendendo il tecnico dell’Inter dalle recenti critiche. Nel suo intervento, evidenzia come alcune opinioni e giudizi siano ingiustificati e sottolinea l’importanza di rispettare il lavoro e l’impegno della squadra nerazzurra. La posizione del giornalista si concentra sulla necessità di un’analisi più equilibrata e rispettosa nei confronti dell’allenatore.

Tancredi Palmeri applaude il carattere dell' Inter, capace di prendersi la vetta espugnando il difficile campo del Genoa. Il giornalista sposa la linea di Cristian Chivu, definendo incomprensibili le critiche rivolte al tecnico romeno: numeri alla mano, i nerazzurri sono primi in campionato e sesti in Champions League. Per Palmeri, la Beneamata esprime oggi il miglior calcio in Italia, vantando un rendimento nettamente superiore a quello delle rivali, che faticano anche in Europa.

Palmeri: “Che l’Inter sia la squadra più odiata d’Italia è un dato di fatto: non un odio trasversale come quello per la Juventus, che pesca antipatia in tutte le tifoserie o quasi. Proprio quantitativamente la più odiata, visto che è la prima nemica di juventinie milani x.com

