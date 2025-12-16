Pallanuoto cuore e grinta in rimonta | Waterpolo Forlì ribalta la più esperta Riccione

Nel derby romagnolo della seconda giornata del Campionato Master Uisp di pallanuoto, Waterpolo Forlì ha sorpreso la più esperta Riccione con una rimonta emozionante. La piscina di Forlì si è trasformata in teatro di una partita intensa e combattuta, regalando ai presenti un match ricco di tensione e spettacolo.

