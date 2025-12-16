Pallanuoto cuore e grinta in rimonta | Waterpolo Forlì ribalta la più esperta Riccione

Nel derby romagnolo della seconda giornata del Campionato Master Uisp di pallanuoto, Waterpolo Forlì ha sorpreso la più esperta Riccione con una rimonta emozionante. La piscina di Forlì si è trasformata in teatro di una partita intensa e combattuta, regalando ai presenti un match ricco di tensione e spettacolo.

Il derby romagnolo della seconda giornata del Campionato Master Uisp di pallanuoto regala una serata da brividi alla piscina di Forlì. La Waterpolo Forlì, dopo un avvio da incubo, trova la forza di ribaltare la sfida contro la più esperta Riccione Pallanuoto, imponendosi 10-7 al termine di una. Forlitoday.it La Pallanuoto Treviglio sconfitta in casa. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pallanuoto, cuore e grinta in rimonta: Waterpolo Forlì ribalta la più esperta Riccione - La Waterpolo Forlì, dopo un avvio da incubo, trova la forza di ribaltare la sfida contro la più esperta Riccione Pallanuoto, imponendosi 10- forlitoday.it IL CUORE DELLA PALLANUOTO, SPORT E SOLIDARIETA' PER LA FESTA DELL'IMMACOLATA ALLA PISCINA BLUGALLERY - La piscina Blugallery ha ospitato, in occasione della Festa dell'Immacolata, il tradizionale torneo di pallanuoto “Il Cuore dell - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.