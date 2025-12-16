pallamano i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

La pallamano si prepara alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, con l’attenzione rivolta ai futuri tornei che determineranno le squadre ammesse a partecipare. Mentre la stagione internazionale prosegue con i Mondiali Femminili 2025 e gli Europei 2026, l’obiettivo principale rimane l’accesso all’appuntamento olimpico.

Mentre la stagione internazionale ha appena archiviato i Mondiali Femminili 2025 proiettandosi contestualmente sugli Europei 2026, che si terranno nel mese di gennaio del nuovo anno, la pallamano planetaria “mette nel mirino” l’evento più importante di tutti: quello delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Mancano poco più di due anni alla kermesse che si terrà in terra californiana, il Comitato Olimpico Internazionale ha reso noti i criteri di qualificazione per i tornei maschili e femminili di uno degli sport di squadra più attesi nelle settimane a Cinque Cerchi. Squadre partecipanti In totale saranno 12 i team al maschile e 12 i team al femminile: in palio vi saranno 11 quote di qualificazione per ogni singolo torneo considerando il fatto che gli USA saranno qualificati in entrambe le categorie essendo nazione ospitante della rassegna. Oasport.it

