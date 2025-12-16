PALINSESTI 21-27 DICEMBRE 2025 | FILM E SHOW DI NATALE RAI MEDIASET E ALTRI GRUPPI

Ecco i palinsesti televisivi dal 21 al 27 dicembre 2025, con programmi di Natale, film e show speciali trasmessi da Rai, Mediaset e altri gruppi, offrendo un ricco palinsesto di intrattenimento e celebrazioni durante la settimana natalizia.

© Bubinoblog - PALINSESTI 21-27 DICEMBRE 2025: FILM E SHOW DI NATALE RAI, MEDIASET E ALTRI GRUPPI Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 21 al 27 dicembre 2025 Rai1 D: L'Eredità: Galà per Telethon L: Love Again 1ªTv M: Cena di Natale ( Clerici ) M: A Sua Immagine + Santa Messa (22:00) G: Stanotte a Torino V: Note di Natale ( Daniele ) S: Festival del Circo di Montecarlo new Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario? Il Torneo L: Tre di Troppo 1ªTv M: La Notte nel Cuore fine M: Il Volo: Incanto di Natale G: Concerto di Natale in Vaticano ( Panicucci ) V: Io Sono Farah 1ªTv S: Il Volo: Tutti per Uno R Variazioni daytime qui! Il 2112, ore 9:05, 17:20 e 00:00 – Telethon Show Il 2312, ore 00:00 – Premio Monica Vitti Variazioni daytime qui! Dal 2212, ore 14:45 – Io Sono Farah, 16:25 – La Forza di Una Donna, 16:45 – Dentro La Notizia.

