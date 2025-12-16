Palestra Juventus pericolo sorpasso | quella big di Serie A rischia di complicare i piani di Comolli Novità attese già per gennaio
L'infortunio di un terzino di una big di Serie A ha riacceso l'attenzione sulla Palestra Juventus, mettendo a rischio il sorpasso in classifica. La situazione potrebbe influenzare i piani di Comolli e aprire nuove opportunità di mercato già a gennaio, con una delle grandi del campionato interessata a rafforzarsi sfruttando questa emergenza.
Palestra Juve, pericolo sorpasso: l’infortunio di un terzino di una delle big di Serie A spinge quel club a valutare l’affondo per il giocatore dell’Atalanta. Il calciomercato è fatto di incastri e imprevisti che possono sconvolgere le strategie a lungo termine dei club. La Juventus, da tempo vigile sui migliori prospetti del campionato per rinforzare le corsie laterali, deve ora fare i conti con una minaccia concreta e immediata rappresentata dall’Inter. Al centro della contesa c’è Marco Palestra, il promettente esterno di proprietà dell’Atalanta (attualmente in prestito al Cagliari) che ha attirato le attenzioni delle big italiane. Juventusnews24.com
Atalanta, Palestra scatena l'asta: duello Juve-Inter, ma se la Premier fa la voce grossa... - L'esterno in prestito al Cagliari sulle orme di Kulusevski: vale 40 milioni, la Serie A rischia di un perdere anche lui ... msn.com
“Ha una forza incredibile”: dalla benedizione di Spalletti agli assist con il Cagliari, Palestra è nato pronto. Juventus, Napoli e Premier già interessate - Parole quasi profetiche quelle pronunciate da Luciano Spalletti il 3 dicembre del 2024. ilfattoquotidiano.it
Marco Palestra ed Elia Caprile sono destinati a una carriera luminosa Parola di Guido Angelozzi, d.s. del Cagliari che ai microfoni di Sky Sport racconta le qualità dei due calciatori, entrambi accostati alla Juventus E se per Palestra la decisione sul fut - facebook.com facebook
#AtalantaCagliari sfida speciale per Palestra: cartellino di proprietà della 'Dea' che potrebbe godere di un'asta tra Inter e Juventus x.com
