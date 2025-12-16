Palestra Juventus pericolo sorpasso | quella big di Serie A rischia di complicare i piani di Comolli Novità attese già per gennaio

L'infortunio di un terzino di una big di Serie A ha riacceso l'attenzione sulla Palestra Juventus, mettendo a rischio il sorpasso in classifica. La situazione potrebbe influenzare i piani di Comolli e aprire nuove opportunità di mercato già a gennaio, con una delle grandi del campionato interessata a rafforzarsi sfruttando questa emergenza.

Palestra Juve, pericolo sorpasso: l’infortunio di un terzino di una delle big di Serie A spinge quel club a valutare l’affondo per il giocatore dell’Atalanta. Il calciomercato è fatto di incastri e imprevisti che possono sconvolgere le strategie a lungo termine dei club. La  Juventus, da tempo vigile sui migliori prospetti del campionato per rinforzare le corsie laterali, deve ora fare i conti con una minaccia concreta e immediata rappresentata dall’Inter. Al centro della contesa c’è Marco Palestra, il promettente esterno di proprietà dell’Atalanta (attualmente in prestito al Cagliari) che ha attirato le attenzioni delle big italiane. Juventusnews24.com

