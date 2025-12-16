Palermo-Sciacca Anas e Regione sui 45 incidenti del 2025 | Tutti causati dal mancato rispetto delle regole

Nel 2025, sulla Palermo-Sciacca sono stati registrati 45 incidenti tra gennaio e novembre, alcuni con conseguenze tragiche. Un pool di tecnici, promosso dalla Regione e riunitosi presso l'assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, ha analizzato gli eventi, attribuendo la responsabilità al mancato rispetto delle regole da parte degli automobilisti.

I 45 incidenti avvenuti da gennaio a novembre del 2025 sulla Palermo-Sciacca, costati anche la vita a diversi automobilisti, finiscono sotto la lente di un pool di tecnici, promosso dalla Regione, che si è riunito oggi nella sede dell'assessorato alle Infrastrutture e mobilità alla presenza.

Incidenti sulla Palermo-Sciacca, tavolo tecnico: “Provocati da chi guida” - PALERMO – Un tavolo tecnico promosso dalla Regione Siciliana si è tenuto oggi all’assessorato regionale alle Infrastutture e Mobilità. livesicilia.it

Scontro tra due auto sulla Palermo–Sciacca, nei pressi di viale Regione Siciliana. Quattro feriti, uno grave. Un veicolo in fiamme, strada chiusa e traffico bloccato. Decisivo l’intervento di un Vigile del Fuoco fuori servizio. - facebook.com facebook

Uno dei conducenti ha riportato la frattura di entrambe le gambe #incidente #palermo #sciacca #qds x.com

