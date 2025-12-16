Palazzo inadeguato per essere abitato si riapre il contenzioso a Fiorano

A Fiorano Modenese si riapre il contenzioso riguardante un palazzo costruito sopra all’Iperfamila. L’edificio è stato giudicato inadeguato per l’abitabilità, a causa di problemi di standard abitativi, organizzazione degli spazi e ubicazione in una zona con attività produttive. La questione solleva nuove preoccupazioni sulla destinazione e l’utilizzo della struttura.

