Nel cuore di Lapio, in provincia di Avellino, si erge il maestoso Palazzo Filangieri, testimonianza di un ricco passato storico e culturale. Questa residenza, simbolo di eleganza e tradizione, racchiude secoli di storia e fascino, offrendo un affascinante sguardo sul patrimonio architettonico della regione. Un luogo che racconta le origini di una famiglia nobile e l’evoluzione di un’eccellenza italiana.

© Espressonapoletano.it - Palazzo Filangieri di Lapio

Le origini di Palazzo Filangieri A Lapio, in provincia di Avellino, si trova un interessante edificio, il Palazzo Filangieri. Alcuni studiosi ritengono che sia sorto sui resti di un antico castello, mentre altri sostengono che il castello locale si trovasse in un’altra località. Comunque stiano le cose, Palazzo Filangieri resta un importante e storico edificio . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it

Leggi anche: “Sogno a Palazzo Filangieri”: a Lapio il Natale diventa magia

Leggi anche: Ecco il Palazzo di Vetro dell'Onu a New York – Il video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Puck Teatré conquista Palazzo Filangieri e Lapio diventa un magico set di Natale; Puck Teatré conquista Palazzo Filangieri e Lapio diventa un magico set di Natale; Foto - Puck Teatré conquista Palazzo Filangieri e Lapio diventa un magico set di Natale; Eventi, cose da fare, spettacoli e mercatini di Natale in Campania nel lungo weekend dell’Immacolata 2025.

Lapio, Palazzo Filangieri: mostra di fotografie, visite guidate e spettacolo di Ferragosto - Continuano le attività a Lapio, lo storico Borgo del Fiano, a cura dell’Amministrazione Comunale di Lapio. irpinianews.it

Lapio: Alessandra e Renato promessi sposi, una nuova era anche per Palazzo Filangieri - Sabato 28 agosto, due giovani irpini, Alessandra Adamo di San Potito e Renato Costanza di Lapio, hanno voluto formalizzare ed ufficializzare il loro passaggio dallo stato di fidanzati a quello di ... irpinianews.it

Ensemble MusicIrpini al Palazzo Filangieri di Lapio - Nell’ambito delle programmazioni degli eventi estivi il comune di Lapio in collaborazione con Società Artistica “Oltre” ospiterà domenica 24 luglio 2022 nel suggestivo cortile del Palazzo Baronale dei ... orticalab.it

Lapio, inaugurazione dello storico Palazzo Filangieri dopo il restauro

It’s Christmas – Sogno a Palazzo Filangieri – Lapio – 2025 https://www.dovesivaquestasera.it/eventi/its-christmas-sogno-a-palazzo-filangieri-lapio-2025 - facebook.com facebook