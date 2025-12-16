Martedì 16 dicembre 2025, il Santa Croce a Fano ha ospitato un sopralluogo per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori della nuova palazzina emergenza-urgenza. L'iniziativa ha coinvolto autorità e tecnici, offrendo un'occasione per evidenziare i progressi e rispondere alle polemiche sollevate sul progetto.

© Ilrestodelcarlino.it - Palazzina emergenza-urgenza, sopralluogo al Santa Croce dopo le polemiche

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 16 dicembre 2025 - Una visita guidata per mostrare lo stato d'avanzamento lavori. Il sopralluogo arriva dopo settimane di critiche, interrogazioni e preoccupazioni cresciute soprattutto in città. E così questa mattina la Regione Marche ha aperto il cantiere della nuova palazzina di emergenza-urgenza dell’ospedale Santa Croce di Fano, mostrando lo stato dei lavori e ribadendo tempi e obiettivi di un intervento finito sotto la lente del Movimento 5 Stelle, che a novembre aveva sollevato dubbi sul rispetto del cronoprogramma e sulle scadenze legate al PNRR. A guidare la visita l’assessore regionale Francesco Baldelli, insieme ai tecnici regionali, al direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici Nardo Goffi e al titolare dell’impresa esecutrice, Antonio Pallotta della J Group Spa. Ilrestodelcarlino.it

Al via lavori palazzina emergenza urgenza Fano: il sopralluogo dell'assessore regionale Baldelli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Palazzina emergenza-urgenza, sopralluogo al Santa Croce dopo le polemiche - Dopo le critiche e l’interrogazione del Movimento 5 Stelle, la Regione Marche apre il cantiere della nuova palazzina di emergenza- msn.com