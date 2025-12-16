Pagotto | Ho visto Milan e Napoli stanche la sosta aiuterà
In questo articolo, Pagotto analizza lo stato di forma di Milan e Napoli, evidenziando segnali di stanchezza e sottolineando come la sosta possa rappresentare un’occasione di recupero. Inoltre, commenta le prestazioni dei portieri e le scelte di reparto, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche delle due squadre di vertice.
Pagotto: “Ho visto Milan e Napoli stanche, la sosta aiuterà, Milinkovic-Savic? Parlerei di errori di reparto, Meret è una garanzia, una società come il Napoli deve avere due portieri forti e con caratteristiche diverse”. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Angelo Pagotto, allenatore ed ex portiere di Napoli e Milan. Queste le sue parole: Come ha visto le prestazioni di Napoli e Milan nell’ultima giornata di campionato?. “Le ho viste entrambe un po’ stanche, ma in questo periodo della stagione ci può stare. Le squadre stanno centellinando le energie e si nota una certa difficoltà generale. Parlami.eu
