Le pagelle dello slalom femminile di Courchevel 2025 raccontano una gara emozionante, con Mikaela Shiffrin che conferma il suo stato di campionessa indiscussa. Rast si mantiene tra le migliori, mentre Della Mea e Colturi mostrano segnali di crescita e sfide da affrontare. Ecco i giudizi sui protagonisti di questa competizione entusiasmante.

© Oasport.it - Pagelle slalom femminile Courchevel 2025: Shiffrin cala il poker, Rast si conferma, Della Mea c’è, Colturi no

PAGELLE SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL . Martedì 16 dicembre 2025 MIKAELA SHIFFRIN 10 e lode: siamo davanti ad una leggenda vivente. La più grande di sempre, quantomeno tra le porte strette. La nativa del Colorado anche in Francia rifila distacchi abissali a tutte le rivali. Quattro su quattro in stagione ed i suoi record si fanno sempre più incredibili. A questo punto il conteggio parla di 105 vittorie con 161 podi e 68 vittorie in slalom. Chiude con 1.55 sulla seconda classificata, dopo essersi presa una pausa nella prima parte della discesa decisiva. Inarrestabile. Leggera sulla neve ma allo stesso tempo veloce come nessun’altra. Oasport.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

SL LADIES, LEVI 2020 SHIFFRIN VS VLHOVA

Pagelle slalom femminile Courchevel 2025: Shiffrin cala il poker, Rast si conferma, Della Mea c’è, Colturi no - PAGELLE SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL Martedì 16 dicembre 2025 MIKAELA SHIFFRIN 10 e lode: siamo davanti ad una leggenda vivente. oasport.it